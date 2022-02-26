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ウクライナ市民4万7千人超、ポーランドへ入国 ポ国境警備当局発表
ウクライナ市民4万7千人超、ポーランドへ入国 ポ国境警備当局発表
この1日でウクライナ市民の4万7千人以上がポーランドに入国した。ポーランド国境警備当局が発表した。 2022年2月26日, Sputnik 日本
2022-02-26T20:12+0900
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2022-02-26T20:31+0900
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発表では「昨日25日、国境警備当局職員は、ウクライナとの国境検問所において計5万8300人の通過手続きをした。そのうち4万7500人はポーランド入国が目的だった」としている。同局によると、2月24日にはポーランドに2万9千人のウクライナ市民が入国したという。関連ニュース
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ウクライナ市民4万7千人超、ポーランドへ入国 ポ国境警備当局発表
2022年2月26日, 20:12 (更新: 2022年2月26日, 20:31) フォローする
この1日でウクライナ市民の4万7千人以上がポーランドに入国した。ポーランド国境警備当局が発表した。
発表で
は「昨日25日、国境警備当局職員は、ウクライナとの国境検問所において計5万8300人の通過手続きをした。そのうち4万7500人はポーランド入国が目的だった」としている。
同局によると、2月24日にはポーランドに2万9千人のウクライナ市民が入国したという。