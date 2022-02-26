https://jp.sputniknews.com/20220226/47-10259954.html

ウクライナ市民4万7千人超、ポーランドへ入国 ポ国境警備当局発表

ウクライナ市民4万7千人超、ポーランドへ入国 ポ国境警備当局発表

この1日でウクライナ市民の4万7千人以上がポーランドに入国した。ポーランド国境警備当局が発表した。 2022年2月26日, Sputnik 日本

2022-02-26T20:12+0900

2022-02-26T20:12+0900

2022-02-26T20:31+0900

ウクライナをめぐる情勢悪化

ウクライナ

ポーランド

社会

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/10259929_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d9cbaca0fee99b07103ee949784e3c36.jpg

発表では「昨日25日、国境警備当局職員は、ウクライナとの国境検問所において計5万8300人の通過手続きをした。そのうち4万7500人はポーランド入国が目的だった」としている。同局によると、2月24日にはポーランドに2万9千人のウクライナ市民が入国したという。関連ニュース

ウクライナ

ポーランド

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ウクライナ, ポーランド, 社会