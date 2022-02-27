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北海道JR旭川駅で男性刺される ベトナム国籍30代死亡 刺した男は逃走中
北海道JR旭川駅で男性刺される ベトナム国籍30代死亡 刺した男は逃走中
北海道旭川市のJR旭川駅で27日夕方、30代の男性が男に刺されて死亡。北海道ニュースUHBが報じている。 2022年2月27日, Sputnik 日本
2022-02-27T22:10+0900
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刺されたのはベトナム国籍で35歳の男性。意識不明の重体で搬送されたが、死亡が確認された。刺した男は20-30代の外国人とみられ、身長160-170センチほど、中肉で、黒系のウィンドブレーカーとズボン、黒系のマスクをつけていたという。男は刃物を持ったまま逃走中で、警察が行方を追っている。関連ニュース
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北海道旭川市のJR旭川駅で27日夕方、30代の男性が男に刺されて死亡。北海道ニュースUHBが報じている。
刺されたのはベトナム国籍で35歳の男性。意識不明の重体で搬送されたが、死亡が確認された。
刺した男は20-30代の外国人とみられ、身長160-170センチほど、中肉で、黒系のウィンドブレーカーとズボン、黒系のマスクをつけていたという。男は刃物を持ったまま逃走中で、警察が行方を追っている。