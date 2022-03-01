https://jp.sputniknews.com/20220301/10278411.html
サハリン南部海上で40人の釣り人を乗せた氷が氷塊から分離
サハリン南部海上で40人の釣り人を乗せた氷が氷塊から分離
サハリン南部のモルドビノフ湾沿岸の氷塊から、数十人の穴釣り客が乗った氷が剥がれて流れ出した。ロシア民間防衛問題・非常事態・自然災害復旧省の地元部局がプレスサービスで発表した。 2022年3月1日, Sputnik 日本
2022-03-01T18:58+0900
2022-03-01T18:58+0900
2022-03-01T18:58+0900
サハリン
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/569/20/5692042_0:252:2743:1795_1920x0_80_0_0_2be141cb7834e4fc438e199906e984be.jpg
ユジノサハリンスクから現場に向けスノーモービルやボートで救助隊が出発した。発表によれば、釣り人たちには、風圧で氷に新たな亀裂が生じ、不安定な箇所が割れるおそれがあると警告がされ、氷上を移動しないように要請がされた。
サハリン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/569/20/5692042_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_f81d68597152f081dabfccab149ae3fb.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
サハリン
サハリン南部海上で40人の釣り人を乗せた氷が氷塊から分離
フォローする
サハリン南部のモルドビノフ湾沿岸の氷塊から、数十人の穴釣り客が乗った氷が剥がれて流れ出した。ロシア民間防衛問題・非常事態・自然災害復旧省の地元部局がプレスサービスで発表した。
ユジノサハリンスクから現場に向けスノーモービルやボートで救助隊が出発した。
発表によれば、釣り人たちには、風圧で氷に新たな亀裂が生じ、不安定な箇所が割れるおそれがあると警告がされ、氷上を移動しないように要請がされた。