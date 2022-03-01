https://jp.sputniknews.com/20220301/10278411.html

サハリン南部海上で40人の釣り人を乗せた氷が氷塊から分離

サハリン南部海上で40人の釣り人を乗せた氷が氷塊から分離

サハリン南部のモルドビノフ湾沿岸の氷塊から、数十人の穴釣り客が乗った氷が剥がれて流れ出した。ロシア民間防衛問題・非常事態・自然災害復旧省の地元部局がプレスサービスで発表した。 2022年3月1日, Sputnik 日本

2022-03-01T18:58+0900

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ユジノサハリンスクから現場に向けスノーモービルやボートで救助隊が出発した。発表によれば、釣り人たちには、風圧で氷に新たな亀裂が生じ、不安定な箇所が割れるおそれがあると警告がされ、氷上を移動しないように要請がされた。

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