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日本 東京の新規感染者数は1万1813人 32人死亡
日本 東京の新規感染者数は1万1813人 32人死亡
日本の東京都は1日、新型コロナウイルスの新規感染者数が1万1813人確認されたと発表した。NHKが報じている。 2022年3月1日, Sputnik 日本
2022-03-01T18:08+0900
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これにより、都内の累計感染者数は100万人を超え、100万5841人となった。また、東京都の基準による重症患者数は68人、国の基準では656人。都内の新型コロナ患者用の病床使用率は1日時点で51.9％。都内での新型コロナウイルスに関連する患者の新たな死亡例は32人で、2021年2月3日と並んで最多となった。都内の累計死亡者数は3681人。日テレニュースによると、日本政府は6日に期限を迎える31都道府県のまん延防止等重点措置のうち、病床使用率の高止まりが続く東京、神奈川、愛知、大阪などでは延長する方向で調整に入った。関連記事
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日本 東京の新規感染者数は1万1813人 32人死亡
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日本の東京都は1日、新型コロナウイルスの新規感染者数が1万1813人確認されたと発表した。NHKが報じている。
これにより、都内の累計感染者数は100万人を超え、100万5841人となった。また、東京都の基準による重症患者数は68人、国の基準
では656人。都内の新型コロナ患者用の病床使用率は1日時点で51.9％。
都内での新型コロナウイルスに関連する患者の新たな死亡例は32人で、2021年2月3日と並んで最多となった。都内の累計死亡者数は3681人。
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によると、日本政府は6日に期限を迎える31都道府県のまん延防止等重点措置のうち、病床使用率の高止まりが続く東京、神奈川、愛知、大阪などでは延長する方向で調整に入った。