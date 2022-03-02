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ロシアのパラリンピック代表は中立的立場で参加
ロシアのパラリンピック代表は中立的立場で参加
北京パラリンピックでロシア、ベラルーシの代表団はウクライナ情勢を理由に中立的な地位で参加が決まった。国際パラリンピック委員会（IPC）がサイトを通じて発表した。 2022年3月2日, Sputnik 日本
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発表によれば、両国の代表らはIPCの旗を掲げて参加する。また獲得したメダルはパラリンピックの正式な獲得メダル数としては計算されない。パラリンピックは3月4日から13日まで行われる。関連ニュース
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ロシアのパラリンピック代表は中立的立場で参加
2022年3月2日, 23:33
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北京パラリンピックでロシア、ベラルーシの代表団はウクライナ情勢を理由に中立的な地位で参加が決まった。国際パラリンピック委員会（IPC）がサイトを通じて発表した。
発表
によれば、両国の代表らはIPCの旗を掲げて参加する。また獲得したメダルはパラリンピックの正式な獲得メダル数としては計算されない。パラリンピックは3月4日から13日まで行われる。
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