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ANA 3日の欧州線全便を欠航 ロシア領空飛行のため

ANA 3日の欧州線全便を欠航 ロシア領空飛行のため

日本の航空会社「全日空（ANA）」は、3日の欧州便をすべて欠航する。ウクライナ情勢の緊迫化を受けた措置で、乗客約130人に影響が出るという。日本のメディアが報じた。 2022年3月2日, Sputnik 日本

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欠航するのは、羽田空港発フランクフルト着の旅客便と、フランクフルト発羽田空港着の旅客便の2便。また、貨物便6便も対象となる。ANAによると、欧州路線はロシアの領空を飛行するため、「運航の安全を確保するため総合的に決断した」という。4日以降の便は別のルートでの運航を調整する方針だという。一方、日本航空（JAL）は、モスクワ便は欠航するものの、それ他の欧州便は通常通り運航予定。

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