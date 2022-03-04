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日本沖でロシアの貨物船が沈没　けが人なし　メディア報道
日本沖でロシアの貨物船が沈没　けが人なし　メディア報道
4日、ロシアの貨物船は北海道の沖合で沈没した。共同通信が報じた。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T11:57+0900
2022-03-04T12:25+0900
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報道によると、事故の原因はエンジンのトラブル。船員ら15人が乗っていた。けが人はなないという。事故は北海道の江差町から35キロの地点で発生。排水量677トンのロシアの貨物船は2日、日本の小樽港を出発し、ロシアのクナシル島（日本名：国後島）に向かっていた。関連ニュース
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日本沖でロシアの貨物船が沈没　けが人なし　メディア報道

2022年3月4日, 11:57 (更新: 2022年3月4日, 12:25)
© Sputnik / Alexander Lyskin / フォトバンクに移行日本沖でロシアの貨物船が沈没　けが人なし　メディア報道
日本沖でロシアの貨物船が沈没　けが人なし　メディア報道 - Sputnik 日本, 1920, 04.03.2022
© Sputnik / Alexander Lyskin
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4日、ロシアの貨物船は北海道の沖合で沈没した。共同通信が報じた。
報道によると、事故の原因はエンジンのトラブル。船員ら15人が乗っていた。けが人はなないという。
事故は北海道の江差町から35キロの地点で発生。排水量677トンのロシアの貨物船は2日、日本の小樽港を出発し、ロシアのクナシル島（日本名：国後島）に向かっていた。
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