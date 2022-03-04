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韓国大統領選挙 期日前投票が始まる

韓国大統領選挙 期日前投票が始まる

9日に大統領選挙の投票を控える韓国で4日、期日前投票が始まった。期日前投票は2日間行われ、初日の今日、全国の3000を超える投票所には多くの有権者が列を作った。 2022年3月4日, Sputnik 日本

2022-03-04T17:25+0900

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また、大統領選の主要候補である与党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）候補、野党「国民の力」の尹錫悦（ユン・ソクヨル）候補も投票を済ませた。韓国の英字紙「コリア・ヘラルド」によると、期日前の投票率は午後1時時点（現地時間）で8.75パーセントで、総有権者数4420万人のうち387万人が投票したという。一方、韓国国内では3日、新型コロナウイルスの新規感染者が26万人を超え、過去最多を記録した。感染者や隔離中の有権者は、あす5日夕方の1時間に限り投票が可能だという。

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