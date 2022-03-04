https://jp.sputniknews.com/20220304/iaea-10300675.html
ザポロジエ原発 IAEA事務局長、放射性物質の放出はない
ザポロジエ原発 IAEA事務局長、放射性物質の放出はない
国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は4日、欧州最大級のザポロジエ原子力発電所について、その訓練施設の二義的な建物の1つに「ロケット弾が命中したあと」、放射性物質の放出は確認されていないと発表した。 2022年3月4日, Sputnik 日本
2022-03-04T21:54+0900
2022-03-04T21:54+0900
2022-03-04T21:54+0900
iaea
原発
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/709/63/7096371_0:0:2820:1586_1920x0_80_0_0_bf8707cde903a9b34368350b3ad17763.jpg
グロッシ氏は同原発について「原子炉6基すべての安全システムは損傷を受けておらず、放射性物質の放出も起こらなかった」と述べ、「全システムが稼働している」と語った。一方、同氏は「極めて緊迫」した状況が続いていると指摘した。またグロッシ氏は、原発のセキュリティサービスのスタッフ2人がけがをし、「ロケット弾はロシア軍から飛来した」と主張した。4日未明、ザポロジエ原子力発電所の研究・訓練施設で火災が発生した。その後、ウクライナ非常事態省は、火災は鎮火し、死傷者はいないと発表した。欧州最大級のザポロジエ原子力発電所は、エネルゴダル市にある。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220304/10295525.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/709/63/7096371_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_378def5fe70be00fe9303b5b057dee76.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iaea, 原発, ウクライナ
ザポロジエ原発 IAEA事務局長、放射性物質の放出はない
フォローする
国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は4日、欧州最大級のザポロジエ原子力発電所について、その訓練施設の二義的な建物の1つに「ロケット弾が命中したあと」、放射性物質の放出は確認されていないと発表した。
グロッシ氏は同原発について「原子炉6基すべての安全システムは損傷を受けておらず、放射性物質の放出も起こらなかった」と述べ、「全システムが稼働している」と語った。一方、同氏は「極めて緊迫」した状況が続いていると指摘した。
またグロッシ氏は、原発のセキュリティサービスのスタッフ2人がけがをし、「ロケット弾はロシア軍から飛来した」と主張した。
4日未明、ザポロジエ原子力発電所の研究・訓練施設で火災が発生した
。その後、ウクライナ非常事態省は、火災は鎮火し、死傷者はいないと発表した。
欧州最大級のザポロジエ原子力発電所は、エネルゴダル市にある。