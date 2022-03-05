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パキスタンのモスクでテロ 50人以上が死亡
パキスタンのモスクでテロ 50人以上が死亡
パキスタン北西部・ペシャーワルにあるイスラム教シーア派のモスク内で4日、爆発が発生した。金曜礼拝を狙った自爆テロとみられており、これにより56人が死亡、190人以上が負傷した。 2022年3月5日, Sputnik 日本
2022-03-05T18:08+0900
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現場では事故直前、2人の武装した男がモスクへ入る前、警官2人に発砲する様子が目撃されている。爆発はそのうちの1人がモスクへ入った直後に発生したという。アルジャジーラTVの報道によると、この爆発について国際テロ組織「ダーイシュ」（IS、イスラム国）が犯行声明を出したという。パキスタンでは近年、少数派シーア派を狙ったテロが多発している。
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パキスタンのモスクでテロ 50人以上が死亡
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パキスタン北西部・ペシャーワルにあるイスラム教シーア派のモスク内で4日、爆発が発生した。金曜礼拝を狙った自爆テロとみられており、これにより56人が死亡、190人以上が負傷した。
現場では事故直前、2人の武装した男がモスクへ入る前、警官2人に発砲する様子が目撃されている。爆発はそのうちの1人がモスクへ入った直後に発生したという。
アルジャジーラTVの報道によると、この爆発について国際テロ組織「ダーイシュ」（IS、イスラム国）が犯行声明を出した
という。
パキスタンでは近年、少数派シーア派を狙ったテロが多発している。
© AP Photo / Muhammad Sajjad
爆発のあったモスクから犠牲者の遺体を運び出す救急隊員とボランティア（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発のあったモスクから犠牲者の遺体を運び出す救急隊員とボランティア（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Abdul Majeed
爆発後、モスクの外に集まった警備員や救助員、市民ら（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発後、モスクの外に集まった警備員や救助員、市民ら（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AP Photo / Muhammad Sajjad
爆発のあったモスクから運ばれる負傷者（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発のあったモスクから運ばれる負傷者（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Stringer
爆発のあったモスクから負傷者を運ぶ人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発のあったモスクから負傷者を運ぶ人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発後、モスク内部を歩く人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Abdul Majeed
病院の外でスマートフォンを見る負傷者（パキスタン・ペシャーワル、4日）
病院の外でスマートフォンを見る負傷者（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Abdul Majeed
爆発のあったモスクから負傷者を搬送するのを手伝う人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発のあったモスクから負傷者を搬送するのを手伝う人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Abdul Majeed
爆発後、モスク内部を巡回する兵士ら（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発後、モスク内部を巡回する兵士ら（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AP Photo / Muhammad Sajjad
病院の外に置かれた犠牲者の遺体（パキスタン・ペシャーワル、4日）
病院の外に置かれた犠牲者の遺体（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AP Photo / Muhammad Sajjad
爆発後、モスクの外に集まった人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発後、モスクの外に集まった人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Abdul Majeed
爆発の犠牲者の棺を搬送する救急車（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発の犠牲者の棺を搬送する救急車（パキスタン・ペシャーワル、4日）
犠牲者の棺を運ぶ人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
爆発後、モスク内部で立つ人々（パキスタン・ペシャーワル、4日）
© AFP 2022 / Abdul Majeed
病院の外で、親族の死を嘆く遺族ら（パキスタン・ペシャーワル、4日）
病院の外で、親族の死を嘆く遺族ら（パキスタン・ペシャーワル、4日）