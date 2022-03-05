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パキスタンのモスクでテロ 50人以上が死亡

パキスタンのモスクでテロ 50人以上が死亡

パキスタン北西部・ペシャーワルにあるイスラム教シーア派のモスク内で4日、爆発が発生した。金曜礼拝を狙った自爆テロとみられており、これにより56人が死亡、190人以上が負傷した。 2022年3月5日, Sputnik 日本

2022-03-05T18:08+0900

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現場では事故直前、2人の武装した男がモスクへ入る前、警官2人に発砲する様子が目撃されている。爆発はそのうちの1人がモスクへ入った直後に発生したという。アルジャジーラTVの報道によると、この爆発について国際テロ組織「ダーイシュ」（IS、イスラム国）が犯行声明を出したという。パキスタンでは近年、少数派シーア派を狙ったテロが多発している。

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