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総合格闘技大会UFC272 ヌルマゴメドフの従兄弟・ウマルが14勝無敗
総合格闘技大会UFC272 ヌルマゴメドフの従兄弟・ウマルが14勝無敗
総合格闘技UFC登録のウマル・ヌルマゴメドフ選手（ロシア、26）が、現地時間5日に米ラスベガスで行われた「UFC272」でブライアン・ケレハー選手（米国、36）に勝利した。 2022年3月6日, Sputnik 日本
2022-03-06T14:54+0900
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フェザー級での試合は、ウマル選手が絞め技を決め一本勝ちとなった。ウマル選手は、総合格闘技UFCライト級王者ハビブ・ヌルマゴメドフ選手の従兄弟で、今回の勝利はUFCで2回目（2021年1月にカザフスタンのセルゲイ・モロゾフ選手を破った）。戦績はこれで14勝無敗となった。ケレハー選手の戦績は24勝13敗。同大会序盤で、ウマル選手と同じくロシア・ダゲスタン共和国出身のタギル・ウランベコフ選手（30）は、ティム・エリオット選手（米国、35）と対戦し、0-3の判定負けとなった。ウランベコフ選手の戦績は14勝2敗となった。関連ニュース
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総合格闘技大会UFC272 ヌルマゴメドフの従兄弟・ウマルが14勝無敗
2022年3月6日, 14:54 (更新: 2022年3月6日, 14:55) フォローする
総合格闘技UFC登録のウマル・ヌルマゴメドフ選手（ロシア、26）が、現地時間5日に米ラスベガスで行われた「UFC272」でブライアン・ケレハー選手（米国、36）に勝利した。
フェザー級での試合は、ウマル選手が絞め技を決め一本勝ちとなった。
ウマル選手は、総合格闘技UFCライト級王者ハビブ・ヌルマゴメドフ選手の従兄弟で、今回の勝利はUFCで2回目（2021年1月にカザフスタンのセルゲイ・モロゾフ選手を破った）。戦績はこれで14勝無敗となった。ケレハー選手の戦績は24勝13敗。
同大会序盤で、ウマル選手と同じくロシア・ダゲスタン共和国出身のタギル・ウランベコフ選手（30）は、ティム・エリオット選手（米国、35）と対戦し、0-3の判定負けとなった。ウランベコフ選手の戦績は14勝2敗となった。