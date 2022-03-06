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ウクライナをめぐる情勢悪化
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ロシア軍　ウクライナの軍事インフラ2200カ所以上を破壊
ロシア軍　ウクライナの軍事インフラ2200カ所以上を破壊
ロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ少将は、ロシア軍はウクライナで特別作戦を開始して以来、2203カ所の軍事施設を破壊したと発表した。 2022年3月6日, Sputnik 日本
2022-03-06T20:11+0900
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ウクライナ軍の軍事インフラには、76のウクライナ軍司令部と通信拠点、防空ミサイルシステム「S-300」・「ブークM-1」・「オサー」の111基、71のレーダーなどがある。またドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の治安部隊は、11箇所の集落を管理下に置いた。関連ニュース
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ロシア軍　ウクライナの軍事インフラ2200カ所以上を破壊

2022年3月6日, 20:11
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ロシア軍　ウクライナの軍事インフラ2200カ所以上を破壊 - Sputnik 日本, 1920, 06.03.2022
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ロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ少将は、ロシア軍はウクライナで特別作戦を開始して以来、2203カ所の軍事施設を破壊したと発表した。
ウクライナ軍の軍事インフラには、76のウクライナ軍司令部と通信拠点、防空ミサイルシステム「S-300」・「ブークM-1」・「オサー」の111基、71のレーダーなどがある。
またドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の治安部隊は、11箇所の集落を管理下に置いた。
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