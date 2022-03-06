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英ジョンソン首相　NATOはロシア国民に敵意を抱いていないと発言
英ジョンソン首相　NATOはロシア国民に敵意を抱いていないと発言
英国のボリス・ジョンソン首相は、NATO加盟国はロシア国民に敵意を抱いておらず、ロシアの偉大さを疑っていないと発言した。 2022年3月6日, Sputnik 日本
2022-03-06T23:45+0900
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米紙ニューヨーク・タイムズによると、ジョンソン首相は「我々はロシア国民に敵意を持っていないし、ロシアの偉大さとロシアが世界の大国であることを疑う気もない」と述べている。その際にジョンソン氏は、ウクライナで起きていることはNATOの対立ではなく、今後もそうなることはないだろうと指摘した。関連ニュース
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英ジョンソン首相　NATOはロシア国民に敵意を抱いていないと発言

2022年3月6日, 23:45
© AFP 2022 / Danny Lawson / POOL英ジョンソン首相　NATOはロシア国民に敵意を抱いていないと発言
英ジョンソン首相　NATOはロシア国民に敵意を抱いていないと発言 - Sputnik 日本, 1920, 06.03.2022
© AFP 2022 / Danny Lawson / POOL
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英国のボリス・ジョンソン首相は、NATO加盟国はロシア国民に敵意を抱いておらず、ロシアの偉大さを疑っていないと発言した。
米紙ニューヨーク・タイムズによると、ジョンソン首相は「我々はロシア国民に敵意を持っていないし、ロシアの偉大さとロシアが世界の大国であることを疑う気もない」と述べている。
その際にジョンソン氏は、ウクライナで起きていることはNATOの対立ではなく、今後もそうなることはないだろうと指摘した。
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