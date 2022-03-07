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露中間の貿易高、2ヶ月間で38.5％増加

露中間の貿易高、2ヶ月間で38.5％増加

2022年1～2月のロシアと中国の間の貿易高は38.5％増加した。中国税関総署が発表した。 2022年3月7日, Sputnik 日本

2022-03-07T14:10+0900

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中国税関総署のデータによると、両国間の貿易額は1～2月、2021年の同期と比べて38.5%増加、264億31千万ドルに上った。中国によるロシアへの輸出は41.5％増加し126億17千万ドル、一方ロシアからの輸入は35.8％増加し138億1千万ドルに上った。関連ニュース

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