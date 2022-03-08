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ロシア政府　非友好国リストを作成
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ロシア内閣府は、ロシアに対して非友好的行為を示す国、領域のリストを発表した。 2022年3月8日, Sputnik 日本
2022-03-08T00:24+0900
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非友好国のリストには、オーストラリア、英国、EU加盟国、アイスランド、カナダ、リヒテンシュタイン、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、サンマリノ、シンガポール、米国、台湾、ウクライナ、モンテネグロ、スイス、日本が列挙された。このリストは、2022年3月5日付のロシア大統領令「特定の外国の債権者に対する義務遂行の一時的な措置について」の枠内で作成された。大統領令によると、ロシアの国、国民、企業が非友好国リストに列挙された外国債権者に対して外貨建て債務を持つ場合、ルーブルでの返済が可能になる。関連ニュース
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ロシア政府　非友好国リストを作成

2022年3月8日, 00:24
© Sputnik / Viktor Tolochkoロシア政府
ロシア政府 - Sputnik 日本, 1920, 08.03.2022
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ロシア内閣府は、ロシアに対して非友好的行為を示す国、領域のリストを発表した。
非友好国のリストには、オーストラリア、英国、EU加盟国、アイスランド、カナダ、リヒテンシュタイン、モナコ、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、サンマリノ、シンガポール、米国、台湾、ウクライナ、モンテネグロ、スイス、日本が列挙された。
このリストは、2022年3月5日付のロシア大統領令「特定の外国の債権者に対する義務遂行の一時的な措置について」の枠内で作成された。
露中関係 - Sputnik 日本, 1920, 07.03.2022
中国　王外相　露中は他からの干渉、扇動を許さず
昨日, 18:45
大統領令によると、ロシアの国、国民、企業が非友好国リストに列挙された外国債権者に対して外貨建て債務を持つ場合、ルーブルでの返済が可能になる。
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