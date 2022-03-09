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日本郵便、英国やドイツなどへの一部の国際郵便の引き受け停止
日本郵便、英国やドイツなどへの一部の国際郵便の引き受け停止
日本郵便は8日、英国、ドイツ、フィンランド、フランスなどへの国際郵便について、航空便と国際スピード郵便（EMS）の新規引き受けを停止すると発表した。 2022年3月9日, Sputnik 日本
2022-03-09T16:49+0900
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日本郵便は8日、ウクライナの情勢不安を受け、18の国・地域への送達手段が確保できなくなったことから、引き受けを停止すると発表した。引き受け停止の対象になるのは、アンギラ、アンドラ、英国、ガーンジー、ジャージー、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、マン島、モナコ、ガドループ、ガボン、チュニジア、ガンビア、コートジボワール、フォークランド諸島（マルヴィナス諸島）、ボスニア・ヘルツェゴビナ。関連ニュース
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日本郵便、英国やドイツなどへの一部の国際郵便の引き受け停止
2022年3月9日, 16:49 (更新: 2022年3月9日, 16:51) フォローする
日本郵便は8日、英国、ドイツ、フィンランド、フランスなどへの国際郵便について、航空便と国際スピード郵便（EMS）の新規引き受けを停止すると発表した。
日本郵便
は8日、ウクライナの情勢
不安を受け、18の国・地域への送達手段が確保できなくなったことから、引き受けを停止すると発表した。
引き受け停止の対象になるのは、アンギラ、アンドラ、英国、ガーンジー、ジャージー、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、マン島、モナコ、ガドループ、ガボン、チュニジア、ガンビア、コートジボワール、フォークランド諸島（マルヴィナス諸島）、ボスニア・ヘルツェゴビナ。