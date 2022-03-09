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韓国大統領選挙 野党候補がリード＝出口調査

韓国大統領選挙 野党候補がリード＝出口調査

韓国大統領選挙をめぐり同国のテレビ局KBS、SBS、MBCは合同の出口調査に基づく得票率の予測を発表し、保守系最大野党「国民の力」の尹錫悦候補は48.4％、与党「共に民主党」の李在明候補は47.8％となっている。 2022年3月9日, Sputnik 日本

2022-03-09T21:25+0900

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出口調査は8万5000人を対象に行われ、信頼度は95％、誤差は0.8％。韓国で9日、大統領選挙の投票が始まった。与党「共に民主党」の李在明候補と最大野党「国民の力」の尹錫悦候補の激しい争いが予想されている。韓国では同日、新型コロナウイルスの1日あたりの新規感染者が初めて30万人を超えた。

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