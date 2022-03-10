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日立　ロシアにおける事業停止
日立　ロシアにおける事業停止
日本の日立製作所は10日、ロシアにおける事業を当面の間、停止すると発表した。 2022年3月10日, Sputnik 日本
2022-03-10T15:16+0900
2022-03-10T15:18+0900
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日本の日立製作所は10日、ロシアにおける事業を当面の間、停止すると発表した。日立製作所は10日、ロシアにおける事業について「当面の間、ロシアへの輸出およびロシアにおける製造拠点の稼働（市民生活に欠かせない電力設備を除く）を、順次停止していくこととした」と発表した。日立グループのロシア向け売上高は全体の約0.5％で、その過半が建設機械事業だという。子会社の日立建機は4日、日本からロシアへの油圧ショベルなど重機の輸出を停止すると発表した。共同通信によると、ウクライナ当局が日立の会長宛てに、ウクライナでの軍事作戦をめぐってロシアでの事業を止めるように求める書簡を送っていたという。先に、ソニーグループのゲーム子会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、ウクライナ情勢を受け、「プレイステーション」シリーズやゲームソフトのロシアへの出荷と、ロシアでのプレイステーションストアの運営を停止すると報じられた。
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日立　ロシアにおける事業停止

2022年3月10日, 15:16 (更新: 2022年3月10日, 15:18)
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日立 - Sputnik 日本, 1920, 10.03.2022
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日本の日立製作所は10日、ロシアにおける事業を当面の間、停止すると発表した。
日立製作所は10日、ロシアにおける事業について「当面の間、ロシアへの輸出およびロシアにおける製造拠点の稼働（市民生活に欠かせない電力設備を除く）を、順次停止していくこととした」と発表した。日立グループのロシア向け売上高は全体の約0.5％で、その過半が建設機械事業だという。
子会社の日立建機は4日、日本からロシアへの油圧ショベルなど重機の輸出を停止すると発表した。
共同通信によると、ウクライナ当局が日立の会長宛てに、ウクライナでの軍事作戦をめぐってロシアでの事業を止めるように求める書簡を送っていたという。
スターバックス - Sputnik 日本, 1920, 09.03.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
スターバックス、ロシアでの営業を一時停止
昨日, 09:15
先に、ソニーグループのゲーム子会社であるソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、ウクライナ情勢を受け、「プレイステーション」シリーズやゲームソフトのロシアへの出荷と、ロシアでのプレイステーションストアの運営を停止すると報じられた。
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