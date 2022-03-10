日本
https://jp.sputniknews.com/20220310/13-10338371.html
騒音に苦しむ普天間基地周辺住民　日本政府に13億円超の賠償求める判決　那覇地裁
騒音に苦しむ普天間基地周辺住民　日本政府に13億円超の賠償求める判決　那覇地裁
沖縄の普天間基地周辺の住民3100人が基地の騒音被害を訴えていた裁判で、那覇地方裁判所沖縄支部は日本政府におよそ13億4000万円の賠償金請求を日本政府に命じた。NHKが報じた。 2022年3月10日, Sputnik 日本
2022-03-10T23:40+0900
2022-03-10T23:40+0900
国内
米国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/598/38/5983828_0:226:2731:1762_1920x0_80_0_0_f23a9b0b3f8254b3840402dad37bc47b.jpg
NHKによれば、住民らは騒音による睡眠妨害を訴え、1人月9000円から1万5000円の賠償を求めていた。那覇地方裁判所沖縄支部の足立堅太裁判長は騒音による睡眠妨害の他に、事故への不安感といった精神的被害も指摘し、こうした精神的苦痛を、米軍用機の活動から利益を等しく享受する国民全体が負うのではなく、基地周辺住民に負わせるのは不公平を生じさせると指摘した。関連ニュース
国内
米国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/598/38/5983828_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1c1d3387ea6d4687d075e5536d506719.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 米国

騒音に苦しむ普天間基地周辺住民　日本政府に13億円超の賠償求める判決　那覇地裁

2022年3月10日, 23:40
CC BY-SA 3.0 / Sonata / 普天間飛行場空撮画像騒音に苦しむ普天間基地周辺住民　日本政府に13億円超の賠償求める判決　那覇地裁
騒音に苦しむ普天間基地周辺住民　日本政府に13億円超の賠償求める判決　那覇地裁 - Sputnik 日本, 1920, 10.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Sonata / 普天間飛行場空撮画像
フォローするGoogle news
沖縄の普天間基地周辺の住民3100人が基地の騒音被害を訴えていた裁判で、那覇地方裁判所沖縄支部は日本政府におよそ13億4000万円の賠償金請求を日本政府に命じた。NHKが報じた。
NHKによれば、住民らは騒音による睡眠妨害を訴え、1人月9000円から1万5000円の賠償を求めていた。
那覇地方裁判所沖縄支部の足立堅太裁判長は騒音による睡眠妨害の他に、事故への不安感といった精神的被害も指摘し、こうした精神的苦痛を、米軍用機の活動から利益を等しく享受する国民全体が負うのではなく、基地周辺住民に負わせるのは不公平を生じさせると指摘した。
関連ニュース
トヨタ 　国内全14工場で明日の稼働停止　取引先にサイバー攻撃
日本　官製談合事件で前町長を再逮捕　現金1000万円を受け取った疑い
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала