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騒音に苦しむ普天間基地周辺住民 日本政府に13億円超の賠償求める判決 那覇地裁

騒音に苦しむ普天間基地周辺住民 日本政府に13億円超の賠償求める判決 那覇地裁

沖縄の普天間基地周辺の住民3100人が基地の騒音被害を訴えていた裁判で、那覇地方裁判所沖縄支部は日本政府におよそ13億4000万円の賠償金請求を日本政府に命じた。NHKが報じた。 2022年3月10日, Sputnik 日本

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NHKによれば、住民らは騒音による睡眠妨害を訴え、1人月9000円から1万5000円の賠償を求めていた。那覇地方裁判所沖縄支部の足立堅太裁判長は騒音による睡眠妨害の他に、事故への不安感といった精神的被害も指摘し、こうした精神的苦痛を、米軍用機の活動から利益を等しく享受する国民全体が負うのではなく、基地周辺住民に負わせるのは不公平を生じさせると指摘した。関連ニュース

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