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北京冬季パラリンピック国別メダルランキング 中国の1位が確実に
北京冬季パラリンピック国別メダルランキング 中国の1位が確実に
北京冬季パラリンピックの国別メダルランキングは、全競技終了前に中国の1位が確実となった。 2022年3月12日, Sputnik 日本
2022-03-12T18:04+0900
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中国は金メダル17個、銀メダル18個、銅メダル22個を獲得。2位のウクライナは金10個、銀10個、銅8個。3位のカナダは金8個、銀5個、銅10個。北京冬季パラリンピックは13日に閉幕する。12日と13日には7競技でメダルが確定する。ウクライナは12日にメダルが確定する車いすカーリングとパラアイスホッケーで決勝に進出しなかったため、国別メダルランキングで中国に追いつくことができなない。中国がパラリンピックの国別メダルランキングで1位になるのは初めて。国際パラリンピック委員会（IPC）は今月3日、ロシアとベラルーシの選手について、北京冬季パラリンピックへの参加を認めないと発表した。関連ニュース
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北京冬季パラリンピック国別メダルランキング 中国の1位が確実に
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北京冬季パラリンピックの国別メダルランキングは、全競技終了前に中国の1位が確実となった。
中国は金メダル17個、銀メダル18個、銅メダル22個を獲得。2位のウクライナは金10個、銀10個、銅8個。3位のカナダは金8個、銀5個、銅10個。
北京冬季パラリンピックは13日に閉幕する。12日と13日には7競技でメダルが確定する。ウクライナは12日にメダルが確定する車いすカーリングとパラアイスホッケーで決勝に進出しなかったため、国別メダルランキングで中国に追いつくことができなない。
中国がパラリンピックの国別メダルランキングで1位になるのは初めて。
国際パラリンピック委員会（IPC）は今月3日、ロシアとベラルーシの選手について、北京冬季パラリンピックへの参加を認めない
と発表した。