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在イラク米大使館の付近でミサイル攻撃

在イラク米大使館の付近でミサイル攻撃

13日、イラク北部アルビール市で爆音が鳴り響き、在イラク米大使館にミサイルが撃ち込まれた。ニュースサイトShafaqNewsが報じた。 2022年3月13日, Sputnik 日本

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報道によると、ロケットは、アルビールのサラアルディンにある在イラク米大使館とクルディスタン24テレビ局の付近に落ちた。攻撃はクルディスタン24テレビ局の建物に損失を与えた。イラク保健省によると、爆発の被害は物的損害のみだった。関連ニュース

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