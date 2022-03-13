在イラク米大使館の付近でミサイル攻撃
2022年3月13日, 09:05 (更新: 2022年3月13日, 09:27)
© Sputnik / Hikmet Durgunアルビール、クルド人自治区の主都
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13日、イラク北部アルビール市で爆音が鳴り響き、在イラク米大使館にミサイルが撃ち込まれた。ニュースサイトShafaqNewsが報じた。
報道によると、ロケットは、アルビールのサラアルディンにある在イラク米大使館とクルディスタン24テレビ局の付近に落ちた。攻撃はクルディスタン24テレビ局の建物に損失を与えた。
Missilerna avfyrades från #Iran mot #Iraq På video säger han att det är missiler som avfyras. Han pratat azerisk. Möjligen Khasabad militärbas i Tabriz, östra Azerbajdzjan-provinsen i Iran. pic.twitter.com/dQd5FAcI2n— Iran man (@AHE37901646) March 12, 2022
イラク保健省によると、爆発の被害は物的損害のみだった。
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