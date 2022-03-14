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フィリピンとインドネシアでマグニチュード6.7と6.6の地震が立て続けに発生
フィリピンとインドネシアでマグニチュード6.7と6.6の地震が立て続けに発生
フィリピンのカブラ島沖で14日、マグニチュード6.7の地震が発生した。その直後にインドネシア沿岸でマグニチュード6.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年3月14日, Sputnik 日本
2022-03-14T07:51+0900
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地震
災害・事故・事件
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フィリピンで揺れが観測されたのは協定世界時（UTC）21時5分（日本時間6時5分）。震源はサン・フェルナンド市から南西に174キロの地点、震源の深さは33キロだった。一方、インドネシアで揺れが観測されたのは協定世界時（UTC）21時9分（日本時間6時9分）。震源は西スマトラ州パリアマン市から西に168キロの地点、震源の深さは16キロだった。いずれの地震でも津波警報は発令されていない。関連ニュース震災から11年 避難者3万6000人 死者は1万5900人
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フィリピンとインドネシアでマグニチュード6.7と6.6の地震が立て続けに発生
2022年3月14日, 07:51 (更新: 2022年3月14日, 07:56) フォローする
フィリピンのカブラ島沖で14日、マグニチュード6.7の地震が発生した。その直後にインドネシア沿岸でマグニチュード6.6の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
フィリピンで揺れが観測されたのは協定世界時（UTC）21時5分（日本時間6時5分）。震源はサン・フェルナンド市から南西に174キロの地点、震源の深さは33キロだった。
一方、インドネシアで揺れが観測されたのは協定世界時（UTC）21時9分（日本時間6時9分）。震源は西スマトラ州パリアマン市から西に168キロの地点、震源の深さは16キロだった。