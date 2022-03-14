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BTSのコンサート、ロシアの興行収入トップに　ライブビューイング形式で生中継
BTSのコンサート、ロシアの興行収入トップに　ライブビューイング形式で生中継
韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が12日に開催し、世界75ヵ国・地域の映画館で生中継されたコンサート「Permission to Dance: On Stage –... 2022年3月14日, Sputnik 日本
2022-03-14T17:24+0900
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韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が12日に開催し、世界75ヵ国・地域の映画館で生中継されたコンサート「Permission to Dance: On Stage – Seoul」が、ロシアとCIS諸国の興行収入トップになった。コンサート初日の10日から最終日13日まで3日間の興収は6700万ルーブル（約5930万円）だった。14日、サイトkinobusiness.comが情報を公開した。BTSのコンサートは、10、12、13日に韓国ソウルにある蚕室オリンピック主競技場で観客を入れてライブビューイング形式で開催され、ロシアを含む75ヵ国・地域の映画館で生中継された。関連ニュース
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BTSのコンサート、ロシアの興行収入トップに　ライブビューイング形式で生中継

2022年3月14日, 17:24
© AP Photo / Sayles/InvisionBTS
BTS - Sputnik 日本, 1920, 14.03.2022
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韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が12日に開催し、世界75ヵ国・地域の映画館で生中継されたコンサート「Permission to Dance: On Stage – Seoul」が、ロシアとCIS諸国の興行収入トップになった。コンサート初日の10日から最終日13日まで3日間の興収は6700万ルーブル（約5930万円）だった。14日、サイトkinobusiness.comが情報を公開した。
BTSのコンサートは、10、12、13日に韓国ソウルにある蚕室オリンピック主競技場で観客を入れてライブビューイング形式で開催され、ロシアを含む75ヵ国・地域の映画館で生中継された。
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