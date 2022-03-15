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ロシア国営「第1チャンネル」の放送事故、会社側は社内調査を開始
ロシア国営「第1チャンネル」の放送事故、会社側は社内調査を開始
ロシア国営テレビ局「第1チャンネル」はリアノーボスチ通信の取材に対し、情報番組の生放送中に女性が乱入し、平和主義のプラカードを掲げた放送事故を受け、社内調査を開始したことを明らかにした。 2022年3月15日, Sputnik 日本
2022-03-15T07:49+0900
2022-03-15T07:54+0900
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会社側の発表によると、情報番組「ヴレーミャ」の生放送中に、番組に関係のない女性が乱入する放送事故を受け、会社側は社内調査を開始したという。関連ニュース
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ロシア国営「第1チャンネル」の放送事故、会社側は社内調査を開始

2022年3月15日, 07:49 (更新: 2022年3月15日, 07:54)
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ロシア国営テレビ局「第1チャンネル」はリアノーボスチ通信の取材に対し、情報番組の生放送中に女性が乱入し、平和主義のプラカードを掲げた放送事故を受け、社内調査を開始したことを明らかにした。
会社側の発表によると、情報番組「ヴレーミャ」の生放送中に、番組に関係のない女性が乱入する放送事故を受け、会社側は社内調査を開始したという。
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