https://jp.sputniknews.com/20220315/10361979.html

韓国政府が予想 北朝鮮が今週ミサイルを発射予定＝メディア

韓国政府が予想 北朝鮮が今週ミサイルを発射予定＝メディア

韓国と米国の両政府は、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が今週、大陸弾道ミサイルの発射実験を準備しているという情報を得ている。14日、聯合ニュースが報じた。 2022年3月15日, Sputnik 日本

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ミサイル発射問題に関する質問に対し、韓国参謀長委員会の代表は、「正確な時間を予想するのは難しいが、米国と韓国の諜報機関は次の発射の事態に備えている。我々は状況の変化を十分注視し、しっかり準備をしている」と語った。13日、聯合ニュースは政府筋を引用し、今週ミサイルが発射される可能性があると報じた。北朝鮮は、天候に関わらず、実験実施の予定を変更していないとされる。11日、米国と韓国の両政府は、2月27日と3月5日に北朝鮮政府が大陸弾道ミサイルの構成部分の実験を実施したと発表した。米国政府は、北朝鮮は近い将来に「宇宙ロケットと偽ったフル距離での発射」を実施する可能性があるとの見解を示した。米韓両国の情報によれば、発射実験で使用されたのは、2020年10月の軍事パレードの際に初公開された「火星17」だという。一方、北朝鮮政府は、3月5日の打上げは偵察衛星システムの実験に関連したものだと表明している。

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