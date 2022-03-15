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北朝鮮による拉致被害者の家族、駐日米国大使と面会 協力求める

北朝鮮による拉致被害者の家族、駐日米国大使と面会 協力求める

日本で14日、北朝鮮による拉致被害者の家族がエマニュエル駐日米国大使と面会し、拉致問題解決に向けて協力を求めた。日本のマスコミが報じた。 2022年3月15日, Sputnik 日本

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14日、拉致被害者の家族が東京都港区にある米国大使公邸を訪れ、1月に着任したエマニュエル駐日大使と初めて面会した。朝日新聞によると、エマニュエル大使が「話を聞きたい」と招いたという。NHKによると、面会は非公開で約１時間行われた。拉致被害者の家族は、北朝鮮に対する制裁を緩めないことや、バイデン米大統領との面会を要望したという。NST新潟総合テレビが報じた。NHKによると、エマニュエル大使は「胸が張り裂けそうな思いだ。米国はこの問題を絶対に忘れることはなく、解決に向けて協力する」と述べたという。関連ニュース

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