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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
https://jp.sputniknews.com/20220315/10366607.html
自民党から意見　ウクライナの首都は「キーウ」と表記へ
自民党から意見　ウクライナの首都は「キーウ」と表記へ
15日、日本の自由民主党の外交部会などで、ウクライナの首都は同国語に沿って「キーウ」と表記されるべきとの意見が出された。キエフはロシア語表記であることから適切ではないと指摘がされた。NHKが報じた。 2022年3月15日, Sputnik 日本
2022-03-15T18:55+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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会合では、戦闘を仕掛けているロシアの言葉で表記するのは適切ではないとの意見が出され、外務省担当者が今後対応を検討すると述べたという。松野博一内閣官房長官は記者会見でこの点について発言し、ウクライナ側から問題提起がされているわけではないことから、表記の変更は考えていないが、表記の在り方は不断に検討するとの考えを示した。
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自民党から意見　ウクライナの首都は「キーウ」と表記へ

2022年3月15日, 18:55
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キエフ - Sputnik 日本, 1920, 15.03.2022
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15日、日本の自由民主党の外交部会などで、ウクライナの首都は同国語に沿って「キーウ」と表記されるべきとの意見が出された。キエフはロシア語表記であることから適切ではないと指摘がされた。NHKが報じた。
会合では、戦闘を仕掛けているロシアの言葉で表記するのは適切ではないとの意見が出され、外務省担当者が今後対応を検討すると述べたという。
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15:10
松野博一内閣官房長官は記者会見でこの点について発言し、ウクライナ側から問題提起がされているわけではないことから、表記の変更は考えていないが、表記の在り方は不断に検討するとの考えを示した。
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