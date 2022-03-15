https://jp.sputniknews.com/20220315/10366744.html
ドネツク・ルガンスク両共和国 人道支援物資の配布続く
ドネツク・ルガンスク両共和国 人道支援物資の配布続く
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国へは連日、ロシアから人道支援物資が届けられている。 2022年3月15日, Sputnik 日本
2022-03-15T20:32+0900
2022-03-15T20:32+0900
2022-03-15T20:32+0900
ウクライナをめぐる情勢悪化
マルチメディア
写真
ロシア
ウクライナ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/10366749_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_f2e9c828e2c0966c20bb60915021ae89.jpg
ルガンスク人民共和国の集落では14日、民兵とロシアのNGO団体が15トン以上の食料品や衛生用品などの生活必需品を地元住民に配布した。また、ロシア非常事態省によると、東部ドンバスには2日間で330トン超の人道支援物資が、キエフ州には40トン以上の人道支援物資が届けられたという。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/10366749_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_06b44d7840f512b25f1300f396ff117b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, マルチメディア, 写真, ロシア, ウクライナ
ドネツク・ルガンスク両共和国 人道支援物資の配布続く
フォローする
ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国へは連日、ロシアから人道支援物資が届けられている。
ルガンスク人民共和国の集落では14日、民兵とロシアのNGO団体が15トン以上の食料品や衛生用品などの生活必需品を地元住民に配布した。
また、ロシア非常事態省によると、東部ドンバスには2日間で330トン超の人道支援物資が、キエフ州には40トン以上の人道支援物資が届けられた
という。
© Sputnik / Valeriy Melnikov / フォトバンクに移行
民兵が人道支援物資を配布するのを手伝う地元住民ら（ルガンスク人民共和国、14日）
民兵が人道支援物資を配布するのを手伝う地元住民ら（ルガンスク人民共和国、14日）
© Sputnik / Aleksei Kudenko / フォトバンクに移行
人道支援物資を受け取る地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
人道支援物資を受け取る地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
© Sputnik / Valeriy Melnikov / フォトバンクに移行
集落に住む女性（ルガンスク人民共和国、14日）
© Sputnik / Aleksei Kudenko / フォトバンクに移行
人道支援物資を受け取る地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
人道支援物資を受け取る地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
© Sputnik / Valeriy Melnikov / フォトバンクに移行
人道支援物資の袋を降ろす民兵（ルガンスク人民共和国、14日）
人道支援物資の袋を降ろす民兵（ルガンスク人民共和国、14日）
© Sputnik / Aleksei Kudenko / フォトバンクに移行
受け取った物資を自転車で運ぶ地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
受け取った物資を自転車で運ぶ地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
© Sputnik / Valeriy Melnikov / フォトバンクに移行
教会の前に立つ修道女（ルガンスク人民共和国、14日）
教会の前に立つ修道女（ルガンスク人民共和国、14日）
© Sputnik / Aleksei Kudenko / フォトバンクに移行
人道支援物資を受け取る地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）
人道支援物資を受け取る地元住民ら（ドネツク人民共和国・ヴォルノヴァーハ、14日）