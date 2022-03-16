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ロールス・ロイス　宇宙で酸素と水を生産する新技術の開発へ
ロールス・ロイス　宇宙で酸素と水を生産する新技術の開発へ
ロールス・ロイス社は英国政府による宇宙産業への助成金の一環で宇宙空間で水と酸素を生産する自動化ステーションを開発する。スカイニュースが報じた。。 2022年3月16日, Sputnik 日本
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英国政府はこの計画に200万ポンドの資金を拠出。宇宙の探査と開拓、および地球上の生活向上を目指したイノベーション的なプロジェクトの開発・展開に充てられる。中でもロールス・ロイス社は英国宇宙局のエンジニアらと協力し、ロボットを使って宇宙空間から空気や水を取り出す新しい方法の開発に取り組む。また、火星の高放射線に耐える技術の開発、火星と地球間の通信の向上、月の岩石から資源を探すロボットの製造も計画されている。ロールス・ロイスのアビ・クレイトン未来開発マネージャーは、「私たちは共に未来のエネルギーシステムを開発し、英国の野心的な技術的進歩を実現できる」とコメントしている。関連ニュース
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ロールス・ロイス　宇宙で酸素と水を生産する新技術の開発へ

2022年3月16日, 07:37
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ロールス・ロイス社は英国政府による宇宙産業への助成金の一環で宇宙空間で水と酸素を生産する自動化ステーションを開発する。スカイニュースが報じた。。
英国政府はこの計画に200万ポンドの資金を拠出。宇宙の探査と開拓、および地球上の生活向上を目指したイノベーション的なプロジェクトの開発・展開に充てられる。
手の届かない場所で利用できるロボット虫　研究者らが開発 - Sputnik 日本, 1920, 13.03.2022
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手の届かない場所で利用できるロボット虫　研究者らが開発
3月13日, 22:11
中でもロールス・ロイス社は英国宇宙局のエンジニアらと協力し、ロボットを使って宇宙空間から空気や水を取り出す新しい方法の開発に取り組む。また、火星の高放射線に耐える技術の開発、火星と地球間の通信の向上、月の岩石から資源を探すロボットの製造も計画されている。
ロールス・ロイスのアビ・クレイトン未来開発マネージャーは、「私たちは共に未来のエネルギーシステムを開発し、英国の野心的な技術的進歩を実現できる」とコメントしている。
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