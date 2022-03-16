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ウクライナをめぐる情勢悪化
https://jp.sputniknews.com/20220316/10372335.html
ウクライナ大統領、日本の国会でオンライン演説を打診
ウクライナ大統領、日本の国会でオンライン演説を打診
ウクライナのゼレンスキー大統領が日本政府に対し、日本の国会でオンライン演説を行いたいと打診していることが分かった。共同通信などの日本のマスコミが報じた。 2022年3月16日, Sputnik 日本
2022-03-16T13:49+0900
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共同通信によると、ウクライナ情勢をめぐり、ゼレンスキー氏は今月8日、英下院でオンライン演説を行った。共同通信は「日本を含む国際社会に直接支援を訴えることで、ウクライナへの支持を広げたい考えとみられる」と報じている。16日までに在日ウクライナ大使館を通じて日本政府に打診があったという。関連ニュース
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ウクライナ大統領、日本の国会でオンライン演説を打診

2022年3月16日, 13:49
© AFP 2022 / Bertrand Guayウクライナ大統領
ウクライナ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 16.03.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
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ウクライナのゼレンスキー大統領が日本政府に対し、日本の国会でオンライン演説を行いたいと打診していることが分かった。共同通信などの日本のマスコミが報じた。
共同通信によると、ウクライナ情勢をめぐり、ゼレンスキー氏は今月8日、英下院でオンライン演説を行った。
共同通信は「日本を含む国際社会に直接支援を訴えることで、ウクライナへの支持を広げたい考えとみられる」と報じている。
16日までに在日ウクライナ大使館を通じて日本政府に打診があったという。

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