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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
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キエフで米Fox Newsのオペレーターと現地スタッフが銃撃を受けて死亡【写真】
キエフで米Fox Newsのオペレーターと現地スタッフが銃撃を受けて死亡【写真】
テレビ局Fox Newsの現地スタッフで、通訳業務などを担っていたアレクサンドラ・クフシノワさん（24）がウクライナの首都キエフ近郊で銃撃を受けて死亡した。 2022年3月16日, Sputnik 日本
2022-03-16T08:27+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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先にFox Newsのオペレーター、ピエール・ザクルジェフスキさんの死亡が報じられていた。ザクルジェフスキさんに同行していた特派員のベンジャミン・ホールさんも銃撃を受けて負傷していた。今回、新たに現地スタッフの死亡も確認された。これより前にウクライナでは米国のジャーナリスト、ブレント・ルノーさんの死亡が報じられていた。ウクライナ人ジャーナリストのアレクサンドラ・クフシノワさんはFox Newsの現地スタッフとして通訳、コーディネート業務を担当していた。クフシノワさんは15日、オペレーターのザクルジェフスキさんと車で移動中に銃撃を受けて死亡した。関連ニュース
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キエフで米Fox Newsのオペレーターと現地スタッフが銃撃を受けて死亡【写真】

2022年3月16日, 08:27
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© AFP 2022 / Stan Honda
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テレビ局Fox Newsの現地スタッフで、通訳業務などを担っていたアレクサンドラ・クフシノワさん（24）がウクライナの首都キエフ近郊で銃撃を受けて死亡した。
先にFox Newsのオペレーター、ピエール・ザクルジェフスキさんの死亡が報じられていた。
ザクルジェフスキさんに同行していた特派員のベンジャミン・ホールさんも銃撃を受けて負傷していた。今回、新たに現地スタッフの死亡も確認された。
これより前にウクライナでは米国のジャーナリスト、ブレント・ルノーさんの死亡が報じられていた
ウクライナ人ジャーナリストのアレクサンドラ・クフシノワさんはFox Newsの現地スタッフとして通訳、コーディネート業務を担当していた。
クフシノワさんは15日、オペレーターのザクルジェフスキさんと車で移動中に銃撃を受けて死亡した。
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