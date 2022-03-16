キエフで米Fox Newsのオペレーターと現地スタッフが銃撃を受けて死亡【写真】
© AFP 2022 / Stan HondaFox News Channel
© AFP 2022 / Stan Honda
テレビ局Fox Newsの現地スタッフで、通訳業務などを担っていたアレクサンドラ・クフシノワさん（24）がウクライナの首都キエフ近郊で銃撃を受けて死亡した。
先にFox Newsのオペレーター、ピエール・ザクルジェフスキさんの死亡が報じられていた。
Телеканал Fox News сообщил о смерти своего оператор Пьера Закржевски, попавшего накануне под огонь в селе Горенка в Киевской области.— Андрей Пивоваров (@brewerov) March 15, 2022
Пьеру было 55 лет. pic.twitter.com/JYhdWkG63S
ザクルジェフスキさんに同行していた特派員のベンジャミン・ホールさんも銃撃を受けて負傷していた。今回、新たに現地スタッフの死亡も確認された。
Погибла украинская журналистка Александра Кувшинова, которая сопровождала съемочную группу телеканала Fox News. Ей было 24 годаhttps://t.co/NYp5Sm7UqZ pic.twitter.com/4JRrJvHGu9— Холод (@holodmedia) March 15, 2022
これより前にウクライナでは米国のジャーナリスト、ブレント・ルノーさんの死亡が報じられていた。
ウクライナ人ジャーナリストのアレクサンドラ・クフシノワさんはFox Newsの現地スタッフとして通訳、コーディネート業務を担当していた。
クフシノワさんは15日、オペレーターのザクルジェフスキさんと車で移動中に銃撃を受けて死亡した。
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