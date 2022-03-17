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大規模停電、道路に亀裂　日本各地の地震被害
大規模停電、道路に亀裂　日本各地の地震被害
16日午後11時半すぎ（日本時間）、 福島県沖を震源とする強い地震が発生した。福島県と宮城県では最大震度6強を観測し、建物の破損や道路に亀裂が入ったほか、首都圏でも大規模な停電が発生するなどの被害が出た。 2022年3月17日, Sputnik 日本
2022-03-17T17:48+0900
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福島県と宮城県では津波注意報が発令されたが、17日午前5時ごろ解除された。首都圏でも一時200万戸以上が停電し、午前3時ごろ復旧した。この地震により、宮城県で2人、福島県で1人の計3人の死亡が確認された。
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大規模停電、道路に亀裂　日本各地の地震被害

2022年3月17日, 17:48
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16日午後11時半すぎ（日本時間）、 福島県沖を震源とする強い地震が発生した。福島県と宮城県では最大震度6強を観測し、建物の破損や道路に亀裂が入ったほか、首都圏でも大規模な停電が発生するなどの被害が出た。
福島県と宮城県では津波注意報が発令されたが、17日午前5時ごろ解除された。首都圏でも一時200万戸以上が停電し、午前3時ごろ復旧した。
この地震により、宮城県で2人、福島県で1人の計3人の死亡が確認された。
© REUTERS / Issei Kato

地震の影響で停電した街（東京都豊島区、16日）

地震の影響で停電した街（東京都豊島区、16日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Issei Kato

地震の影響で停電した街（東京都豊島区、16日）

© AP Photo / Hiro Komae

地震の影響で電車の運行が停止し、利用者への対応にあたる駅員（東京都、16日）

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地震の影響で電車の運行が停止し、利用者への対応にあたる駅員（東京都、16日）

© AFP 2022 / Philip Fong

地震の影響で停電したコンビニエンスストアで買い物をする人々（東京都江東区、16日）

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地震の影響で停電したコンビニエンスストアで買い物をする人々（東京都江東区、16日）

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信号機の再稼働を試みる警察官（東京都、17日）

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信号機の再稼働を試みる警察官（東京都、17日）

© AFP 2022 / Charly Triballeau

震度5強の地震で大きく破損した建物（宮城県白石市、17日）

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震度5強の地震で大きく破損した建物（宮城県白石市、17日）

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常磐自動車道に入った大きな亀裂（福島県新地町、17日）

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常磐自動車道に入った大きな亀裂（福島県新地町、17日）

© AFP 2022 / Charly Triballeau

地震の被害を受けたスーパーマーケットで品出しをする従業員（宮城県白石市、17日）

地震の被害を受けたスーパーマーケットで品出しをする従業員（宮城県白石市、17日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Charly Triballeau

地震の被害を受けたスーパーマーケットで品出しをする従業員（宮城県白石市、17日）

© AFP 2022 / Charly Triballeau

停電後、電気工事を行う作業員（福島県相馬市、17日）

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© AFP 2022 / Charly Triballeau

停電後、電気工事を行う作業員（福島県相馬市、17日）

© AFP 2022 / Handout / NEXCO East Nippon Expressway Company

常磐自動車道に入った大きな亀裂（福島県新地町、17日）

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常磐自動車道に入った大きな亀裂（福島県新地町、17日）

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和菓子店のドアの前に立つ男性（福島県相馬市、17日）

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© AFP 2022 / Charly Triballeau

和菓子店のドアの前に立つ男性（福島県相馬市、17日）

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地元の体育館に避難する住民（福島県相馬市、17日）

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© AFP 2022 / Charly Triballeau

地元の体育館に避難する住民（福島県相馬市、17日）

© AFP 2022 / Charly Triballeau

地震の影響で商品が散乱したスーパーマーケット（宮城県白石市、17日）

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地震の影響で商品が散乱したスーパーマーケット（宮城県白石市、17日）

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東北自動車道に入った亀裂（宮城県白石市、17日）

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東北自動車道に入った亀裂（宮城県白石市、17日）

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