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大規模停電、道路に亀裂 日本各地の地震被害

大規模停電、道路に亀裂 日本各地の地震被害

16日午後11時半すぎ（日本時間）、 福島県沖を震源とする強い地震が発生した。福島県と宮城県では最大震度6強を観測し、建物の破損や道路に亀裂が入ったほか、首都圏でも大規模な停電が発生するなどの被害が出た。 2022年3月17日, Sputnik 日本

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福島県と宮城県では津波注意報が発令されたが、17日午前5時ごろ解除された。首都圏でも一時200万戸以上が停電し、午前3時ごろ復旧した。この地震により、宮城県で2人、福島県で1人の計3人の死亡が確認された。

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