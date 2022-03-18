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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220318/10391011.html
日本政府、ロシアの15個人と9団体に追加制裁＝外務省
日本政府、ロシアの15個人と9団体に追加制裁＝外務省
日本政府は、ロシア政府関係者や軍事産業に関連する企業など、15個人と9団体に対して追加の制裁措置を導入する。外務省が発表した。 2022年3月18日, Sputnik 日本
2022-03-18T12:30+0900
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外務省の発表によると、日本における資産凍結の対象となる個人のリストには、ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官をはじめ、ロシア連邦国防次官8名、ドミトリー・シュガエフ軍事技術協力庁長官、ロシア連邦軍参謀本部のイーゴリ・コスチュコフ情報総局長のほか、オリガルヒ（新興財閥）メンバーの親族、連邦評議会議員、会社経営者が含まれた。また、資産凍結の対象となる団体のリストには、「ロスネフチ・アエロ」、株式会社学術生産公団「高精度コンプレックス」、公共株式会社「ユナイテッド・エアクラフト」、株式会社「統一造船会社」などが含まれた。岸田文雄首相は16日、ロシアへの貿易上の優遇措置「最恵国待遇」を撤回することを表明した。G7諸国および14のWTO加盟国の対応に従って決定した。また、日本政府は18日より、約300品目のハイテク製品や技術についてロシアへの輸出を禁止とする。関連ニュース
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日本政府、ロシアの15個人と9団体に追加制裁＝外務省

2022年3月18日, 12:30 (更新: 2022年3月18日, 12:31)
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日本の旗とロシアの旗 - Sputnik 日本, 1920, 18.03.2022
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日本政府は、ロシア政府関係者や軍事産業に関連する企業など、15個人と9団体に対して追加の制裁措置を導入する。外務省が発表した。
外務省の発表によると、日本における資産凍結の対象となる個人のリストには、ロシア外務省のマリヤ・ザハロワ報道官をはじめ、ロシア連邦国防次官8名、ドミトリー・シュガエフ軍事技術協力庁長官、ロシア連邦軍参謀本部のイーゴリ・コスチュコフ情報総局長のほか、オリガルヒ（新興財閥）メンバーの親族、連邦評議会議員、会社経営者が含まれた。
また、資産凍結の対象となる団体のリストには、「ロスネフチ・アエロ」、株式会社学術生産公団「高精度コンプレックス」、公共株式会社「ユナイテッド・エアクラフト」、株式会社「統一造船会社」などが含まれた。
岸田外相、在日ロシア大使館で弔問記帳 - Sputnik 日本, 1920, 17.03.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアとの「平和条約交渉の展望を申し上げる状況にはない」＝岸田首相
昨日, 15:03
岸田文雄首相は16日、ロシアへの貿易上の優遇措置「最恵国待遇」を撤回することを表明した。G7諸国および14のWTO加盟国の対応に従って決定した。
また、日本政府は18日より、約300品目のハイテク製品や技術についてロシアへの輸出を禁止とする。
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