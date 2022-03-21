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仏パリで日本カルチャーの祭典 「マンガ＆SFショー」開催
仏パリで日本カルチャーの祭典 「マンガ＆SFショー」開催
フランスのパリで19日から20日までの2日間、日本のポップカルチャーの祭典「パリ・マンガ＆SFショー（Paris Manga and Sci-Fi Show）」が開催された。 2022年3月21日, Sputnik 日本
2022-03-21T20:07+0900
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31回目を迎え今回のイベントでは、広さ約4万5000平方メートルの会場に日本のアニメや漫画など多くの展示が並んだほか、ダンスゲームやコスプレコンテストが行われた。次回の開催は今年9月を予定している。
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仏パリで日本カルチャーの祭典 「マンガ＆SFショー」開催
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フランスのパリで19日から20日までの2日間、日本のポップカルチャーの祭典「パリ・マンガ＆SFショー（Paris Manga and Sci-Fi Show）」が開催された。
31回目を迎え今回のイベントでは、広さ約4万5000平方メートルの会場に日本のアニメや漫画など多くの展示が並んだほか、ダンスゲームやコスプレコンテストが行われた。
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、ダンスゲームに参加する人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、ダンスゲームに参加する人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーにコスプレをして参加する人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーにコスプレをして参加する人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーの参加者（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーの参加者（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストに参加する人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストに参加する人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、展示物を見る人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、展示物を見る人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーを訪れた人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーを訪れた人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストにむけてステージ裏で準備する人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストにむけてステージ裏で準備する人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーにコスプレをして参加する人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーにコスプレをして参加する人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストの選考開始をステージ裏で待つ人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストの選考開始をステージ裏で待つ人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで行われたコスプレコンテストに出場する参加者（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで行われたコスプレコンテストに出場する参加者（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストの選考開始をステージ裏で待つ人々（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレコンテストの選考開始をステージ裏で待つ人々（フランス・パリ、19日）
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレ姿で列に並ぶ人（フランス・パリ、19日）
第31回パリ・マンガ＆SFショーで、コスプレ姿で列に並ぶ人（フランス・パリ、19日）