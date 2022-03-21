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福島第一原発の処理水 IAEIが規制委員会と放出計画を検証
福島第一原発の処理水 IAEIが規制委員会と放出計画を検証
3月21日から25日まで、国際原子力機関（IAEA）は、福島第1原発の処理水の海洋放出について、原子力規制委員会の審査状況について検証を行う。IAEAからは米国などの専門家を含め13人が出席する。 2022年3月21日, Sputnik 日本
2022-03-21T18:20+0900
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福島
福島第一原発の処理水海洋放出
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検証は日本政府の要請を受けたもので、IAEAと原子力規制委員会と意見交換を行う。同機関は原子力規制委員会の審査方法や進捗状況などについて調査を実施する。東京電力は、放射性物質を含む処理水の濃度に関して、国際的な基準を下回るレベルまで薄め、2023年春には海底トンネルを通じ沖合1キロ地点から放出することを予定している。関連ニュース
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福島第一原発の処理水 IAEIが規制委員会と放出計画を検証
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3月21日から25日まで、国際原子力機関（IAEA）は、福島第1原発の処理水の海洋放出について、原子力規制委員会の審査状況について検証を行う。IAEAからは米国などの専門家を含め13人が出席する。
検証は日本政府の要請を受けたもので、IAEAと原子力規制委員会と意見交換を行う。同機関は原子力規制委員会の審査方法や進捗状況などについて調査を実施する。
東京電力は、放射性物質を含む処理水の濃度に関して、国際的な基準を下回るレベルまで薄め、2023年春には海底トンネルを通じ沖合1キロ地点から放出することを予定している。