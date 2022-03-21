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日本のIHI ロシアでの生産を停止

日本のIHI ロシアでの生産を停止

日本の製造企業IHIが、ロシアにある合弁会社での生産を停止することを決定した。 21日、日刊工業新聞が報じた。 2022年3月21日, Sputnik 日本

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報道によれば、生産が停止となるのはアルファ・アフトマチフ・テフノロジィス社で、IHIが同社株の83％を所有している。同社はプレス加工による自動車のシャーシ用スチーム製部品の製造・供給を行っている。関連ニュース

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