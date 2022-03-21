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中国東方航空のボーイング737型機、中国南部で墜落
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日本のIHI ロシアでの生産を停止
日本のIHI ロシアでの生産を停止
日本の製造企業IHIが、ロシアにある合弁会社での生産を停止することを決定した。 21日、日刊工業新聞が報じた。 2022年3月21日, Sputnik 日本
2022-03-21T16:48+0900
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報道によれば、生産が停止となるのはアルファ・アフトマチフ・テフノロジィス社で、IHIが同社株の83％を所有している。同社はプレス加工による自動車のシャーシ用スチーム製部品の製造・供給を行っている。関連ニュース
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日本のIHI ロシアでの生産を停止
2022年3月21日, 16:48
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日本の製造企業IHIが、ロシアにある合弁会社での生産を停止することを決定した。 21日、日刊工業新聞が報じた。
報道によれば、生産が停止となるのはアルファ・アフトマチフ・テフノロジィス社で、IHIが同社株の83％を所有している。
同社はプレス加工による自動車のシャーシ用スチーム製部品の製造・供給を行っている。
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