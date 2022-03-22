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米国、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」関与の中国当局者にビザ制限＝米国務長官

米国、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」関与の中国当局者にビザ制限＝米国務長官

アントニー・ブリンケン米国務長官は21日、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」に関与したとみられる中国政府当局者にビザの発給制限を科すと発表した。 2022年3月22日, Sputnik 日本

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ブリンケン氏の声明には、「米国務省は、少数民族や宗教的少数派の人々に対する抑圧的な行為に関与したとして、中国政府当局者に対し行動を起こす」と述べられている。米国務省は、特定の宗教信者に対して向けられた政策に関与したとされる当局者にビザの発給制限を科すと指摘されている。声明には該当する当局者の名前は記載されていない。関連ニュース

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