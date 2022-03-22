日本
https://jp.sputniknews.com/20220322/10418523.html
米国、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」関与の中国当局者にビザ制限＝米国務長官
米国、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」関与の中国当局者にビザ制限＝米国務長官
アントニー・ブリンケン米国務長官は21日、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」に関与したとみられる中国政府当局者にビザの発給制限を科すと発表した。 2022年3月22日, Sputnik 日本
2022-03-22T09:13+0900
2022-03-22T09:13+0900
米国
中国
制裁
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/8384062_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ed26e3445f7afc0b298084f8433d412c.jpg
ブリンケン氏の声明には、「米国務省は、少数民族や宗教的少数派の人々に対する抑圧的な行為に関与したとして、中国政府当局者に対し行動を起こす」と述べられている。米国務省は、特定の宗教信者に対して向けられた政策に関与したとされる当局者にビザの発給制限を科すと指摘されている。声明には該当する当局者の名前は記載されていない。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/8384062_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_31e4fe4e4bcf38a86af65a944f8d965c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 中国, 制裁

米国、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」関与の中国当局者にビザ制限＝米国務長官

2022年3月22日, 09:13
© REUTERS / Chris J Ratcliffeブリンケン米国務長官
ブリンケン米国務長官 - Sputnik 日本, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Chris J Ratcliffe
フォローするGoogle news
アントニー・ブリンケン米国務長官は21日、「少数民族および宗教的少数派の抑圧」に関与したとみられる中国政府当局者にビザの発給制限を科すと発表した。
ブリンケン氏の声明には、「米国務省は、少数民族や宗教的少数派の人々に対する抑圧的な行為に関与したとして、中国政府当局者に対し行動を起こす」と述べられている。
米国務省は、特定の宗教信者に対して向けられた政策に関与したとされる当局者にビザの発給制限を科すと指摘されている。
声明には該当する当局者の名前は記載されていない。
関連ニュース
イーロン・マスク氏と中国との結びつきに米国当局が懸念　マスコミ
中国外務省、国際社会に関する西側のイメージを嘲笑
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала