https://jp.sputniknews.com/20220323/m66-10429951.html
台湾東部沖でM6.6の地震 より詳細な情報
台湾東部沖でM6.6の地震 より詳細な情報
日本時間23日02時41分ごろ、台湾南東部・台東県沖でマグニチュード（M）6.6の地震があった。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。 2022年3月23日, Sputnik 日本
2022-03-23T15:05+0900
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地震
台湾
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震源は北緯23.45度、東経121.55度、震源は深さ20キロだった。台湾気象当局によると、台湾全土で揺れが感じられた。この地震で1人が軽傷を負った。また複数の地域で停電が発生したほか、1本の橋の床板が損傷したという。
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日本時間23日02時41分ごろ、台湾南東部・台東県沖でマグニチュード（M）6.6の地震があった。中国地震ネットワークセンター（CENC）が発表した。
震源は北緯23.45度、東経121.55度、震源は深さ20キロだった。
台湾気象当局によると、台湾全土で揺れが感じられた。
この地震で1人が軽傷を負った。また複数の地域で停電が発生したほか、1本の橋の床板が損傷したという。