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米国はロシアとウクライナの停戦交渉を仲介しない＝ホワイトハウス

米国はロシアとウクライナの停戦交渉を仲介しない＝ホワイトハウス

米国はロシアとウクライナが進める停戦交渉で仲介の役割を担う予定はない。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が表明した。 2022年3月24日, Sputnik 日本

2022-03-24T11:40+0900

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サリバン補佐官は欧州へ向かう大統領専用機の中で取材に応じ、交渉プロセスのモニタリングを積極的に行っているものの、米国としては仲介の役割を担う予定はないと表明した。大統領補佐官によると、「ウクライナの将来、ウクライナの人々がロシアとあらゆる合意を決定できること」が米国にとって重要な原則であるという。また24日には、ロシアの政治家や財閥、団体、組織を対象に新たな制裁を発表すると発言した。関連ニュース

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