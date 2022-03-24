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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220324/10439697.html
米国はロシアとウクライナの停戦交渉を仲介しない＝ホワイトハウス
米国はロシアとウクライナの停戦交渉を仲介しない＝ホワイトハウス
米国はロシアとウクライナが進める停戦交渉で仲介の役割を担う予定はない。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が表明した。 2022年3月24日, Sputnik 日本
2022-03-24T11:40+0900
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サリバン補佐官は欧州へ向かう大統領専用機の中で取材に応じ、交渉プロセスのモニタリングを積極的に行っているものの、米国としては仲介の役割を担う予定はないと表明した。大統領補佐官によると、「ウクライナの将来、ウクライナの人々がロシアとあらゆる合意を決定できること」が米国にとって重要な原則であるという。また24日には、ロシアの政治家や財閥、団体、組織を対象に新たな制裁を発表すると発言した。関連ニュース
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米国はロシアとウクライナの停戦交渉を仲介しない＝ホワイトハウス

2022年3月24日, 11:40
© AP Photo / Carolyn Kasterジェイク・サリバン米大統領補佐官・国家安全保障問題担当
ジェイク・サリバン米大統領補佐官・国家安全保障問題担当 - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
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米国はロシアとウクライナが進める停戦交渉で仲介の役割を担う予定はない。ジェイク・サリバン大統領補佐官（国家安全保障担当）が表明した。
サリバン補佐官は欧州へ向かう大統領専用機の中で取材に応じ、交渉プロセスのモニタリングを積極的に行っているものの、米国としては仲介の役割を担う予定はないと表明した。
大統領補佐官によると、「ウクライナの将来、ウクライナの人々がロシアとあらゆる合意を決定できること」が米国にとって重要な原則であるという。
また24日には、ロシアの政治家や財閥、団体、組織を対象に新たな制裁を発表すると発言した。
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