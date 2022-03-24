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韓国、北朝鮮の実験に対抗しミサイル発射を実施
韓国、北朝鮮の実験に対抗しミサイル発射を実施
北朝鮮の実験に対抗し韓国が自国の巡航および弾道ミサイルの発射を行った。韓国国防部を引用し聯合ニュースが報じた。 2022年3月24日, Sputnik 日本
2022-03-24T19:41+0900
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報道によれば、韓国軍が日本海に向け弾道ミサイル「玄武（ヒョンム）-2」1発と ATACMS短距離戦術地対地ミサイル1発、艦対地ミサイル「海星（ヘソン）-2」1発、JDAM空対地スマート弾2発を発射した。これに先立ち日本の防衛省は、弾道ミサイルとみられる物体が、24日15時44分頃、青森県龍飛岬の西約170キロ地点に落下した可能性があると発表した。関連ニュース
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韓国、北朝鮮の実験に対抗しミサイル発射を実施

2022年3月24日, 19:41 (更新: 2022年3月24日, 20:13)
© AFP 2022 / Jung Yeon-jeミサイル発射
ミサイル発射 - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2022
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北朝鮮の実験に対抗し韓国が自国の巡航および弾道ミサイルの発射を行った。韓国国防部を引用し聯合ニュースが報じた。
報道によれば、韓国軍が日本海に向け弾道ミサイル「玄武（ヒョンム）-2」1発と ATACMS短距離戦術地対地ミサイル1発、艦対地ミサイル「海星（ヘソン）-2」1発、JDAM空対地スマート弾2発を発射した。
北朝鮮によるミサイル発射実験（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 24.03.2022
ミサイル発射は北朝鮮の実験モラトリアムに違反＝韓国大統領
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これに先立ち日本の防衛省は、弾道ミサイルとみられる物体が、24日15時44分頃、青森県龍飛岬の西約170キロ地点に落下した可能性があると発表した。
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