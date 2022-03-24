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南太平洋のバヌアツでM5.9の地震
南太平洋のバヌアツでM5.9の地震
24日バヌアツ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年3月24日, Sputnik 日本
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地震が発生したのは協定世界時21時57分（日本時間6時57分）。震源はバヌアツの首都ポートビラ市から305キロの地点。震源の深さは119キロ。関連ニュース
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地震, 災害・事故・事件
南太平洋のバヌアツでM5.9の地震
2022年3月24日, 08:23
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24日バヌアツ沿岸でマグニチュード5.9の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震が発生したのは協定世界時21時57分（日本時間6時57分）。
震源はバヌアツの首都ポートビラ市から305キロの地点。震源の深さは119キロ。
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