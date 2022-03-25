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日本 参院が米軍駐留経費の新協定を承認 年間で100億円増額
日本 参院が米軍駐留経費の新協定を承認 年間で100億円増額
2022年度から5年間の在日米軍駐留経費の日本側負担に関する新たな特別協定が、25日の参議院本会議で可決され、承認された。NHKが報じている。 2022年3月25日, Sputnik 日本
2022-03-25T18:19+0900
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日本側負担の5年間の総額は1兆550億円となり、年平均では2110億円となる。これはこれまでの日本側負担の年平均より100億円程度の増額となる。日本側負担には新たに「訓練機材調達費」という項目が設けられ、5年間の総額で最大200億円計上する。この日本側負担はこれまで「思いやり予算」とよばれてきたが、日本政府は2021年12月日米同盟の強化を目指すべく「同盟強靱化予算」に改めると明らかにした。この特別協定は、4月1日に発効される。関連ニュース
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日本 参院が米軍駐留経費の新協定を承認 年間で100億円増額
2022年度から5年間の在日米軍駐留経費の日本側負担に関する新たな特別協定が、25日の参議院本会議で可決され、承認された。NHKが報じている。
日本側負担
の5年間の総額は1兆550億円となり、年平均では2110億円となる。これはこれまでの日本側負担の年平均より100億円程度の増額となる。
日本側負担には新たに「訓練機材調達費」という項目が設けられ、5年間の総額で最大200億円計上する。
この日本側負担はこれまで「思いやり予算」とよばれてきたが、日本政府は2021年12月日米同盟の強化を目指すべく「同盟強靱化予算」に改めると明らかにした。