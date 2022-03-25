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フィギュア世界選手権・男子SPは表彰台を日本が独占！1位は宇野昌磨選手（109・63点）！
フィギュア世界選手権・男子SPは表彰台を日本が独占！1位は宇野昌磨選手（109・63点）！
SP1位の宇野昌磨は109.63点、2位は鍵山優真（18）で105.96点、3位は友野一希（23）の201.12点。 2022年3月25日, Sputnik 日本
2022-03-25T00:04+0900
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男子フリースケーティング（FS)は3月26日（土）に行われる。本大会は怪我を理由に世界3冠のネイサン・チェン（米国）も五輪2冠の羽生結弦も欠場。国際スケート連盟（ISU)はウクライナ情勢を理由にロシア、ベラルーシの選手の同連盟主催の大会への出場を禁止。このため、本世界選手権にも両国の選手は出られなくなった。関連ニュース
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フィギュア世界選手権・男子SPは表彰台を日本が独占！1位は宇野昌磨選手（109・63点）！
2022年3月25日, 00:04 (更新: 2022年3月25日, 00:16) フォローする
SP1位の宇野昌磨は109.63点、2位は鍵山優真（18）で105.96点、3位は友野一希（23）の201.12点。
男子フリースケーティング（FS)は3月26日（土）に行われる。
本大会は怪我を理由に世界3冠のネイサン・チェン（米国）も五輪2冠の羽生結弦も欠場。
国際スケート連盟（ISU)はウクライナ情勢を理由にロシア、ベラルーシの選手の同連盟主催の大会への出場を禁止。このため、本世界選手権にも両国の選手は出られなくなった。