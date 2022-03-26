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ザギトワとメドベージェワ（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 22.03.2022
フィギュア・チャンネルワン杯2022
フィギュアスケート・チャンネルワン杯2022は、3月25日から27日にサランスクで開催。オリンピックと世界選手権で優勝のアンナ・シェルバコワ選手（17）、欧州選手権で優勝のカミラ・ワリエワ選手（15）をはじめ、世界選手権、欧州選手権、ロシア選手権の優勝選手らが参加する。
https://jp.sputniknews.com/20220326/10459621.html
フィギュア「チャンネル・ワン杯」　シェルバコワのチームが勝利　25日ジャンプフェスティバル
フィギュア「チャンネル・ワン杯」　シェルバコワのチームが勝利　25日ジャンプフェスティバル
ロシア西部サランスクで25日、フィギュアスケートのチーム対抗戦「チャンネル・ワン杯」はジャンプフェスティバルを実施し、五輪金メダリスト、アンナ・シェルバコワ（17）のチームが勝利した。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T03:07+0900
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フィギュア・チャンネルワン杯2022
フィギュアスケート
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アンナ・シェルバコワ
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「チャンネル・ワン杯」のジャンプフェスティバルには、シェルバコワの「赤いマシーン」（赤）とマルク・コンドラチュク（18）がキャプテンを務める「先んじる者らの時」（青）の2チームが参加した。ジャンプフェスティバルには、「赤い車」チームから、シングル選手のシェルバコワ、ソフィア・アカチエワ（14）、マカール・イグナトフ（21）、ミハイル・コリャダ（27）などが出場、「先んじる者らの時」チームからは、シングル選手のコンドラチュク、カミラ・ワリエワ（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ（25）、マイア・フロミフ（15）などが出場した。「チャンネル・ワン杯」の初日25日にはジャンプフェスティバルが実施され、26日と27日にはショートプログラム（SP）とフリースケーティング（FS）が行われる。
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フィギュア「チャンネル・ワン杯」　シェルバコワのチームが勝利　25日ジャンプフェスティバル

2022年3月26日, 03:07
© Sputnik / Alexander Wilf / フォトバンクに移行Фигурное катание. Кубок Первого канала. Прыжковый фестиваль
Фигурное катание. Кубок Первого канала. Прыжковый фестиваль - Sputnik 日本, 1920, 26.03.2022
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ロシア西部サランスクで25日、フィギュアスケートのチーム対抗戦「チャンネル・ワン杯」はジャンプフェスティバルを実施し、五輪金メダリスト、アンナ・シェルバコワ（17）のチームが勝利した。
「チャンネル・ワン杯」のジャンプフェスティバルには、シェルバコワの「赤いマシーン」（赤）とマルク・コンドラチュク（18）がキャプテンを務める「先んじる者らの時」（青）の2チームが参加した。
フィギュアスケート - Sputnik 日本, 1920, 12.03.2022
フィギュア特集
「誰もがショックを受けている」ロシア人フィギュア選手、国際大会から除外
3月12日, 16:03
ジャンプフェスティバルには、「赤い車」チームから、シングル選手のシェルバコワ、ソフィア・アカチエワ（14）、マカール・イグナトフ（21）、ミハイル・コリャダ（27）などが出場、「先んじる者らの時」チームからは、シングル選手のコンドラチュク、カミラ・ワリエワ（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ（25）、マイア・フロミフ（15）などが出場した。
「チャンネル・ワン杯」の初日25日にはジャンプフェスティバルが実施され、26日と27日にはショートプログラム（SP）とフリースケーティング（FS）が行われる。
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