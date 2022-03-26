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フィギュア「チャンネル・ワン杯」 シェルバコワのチームが勝利 25日ジャンプフェスティバル
フィギュア「チャンネル・ワン杯」 シェルバコワのチームが勝利 25日ジャンプフェスティバル
ロシア西部サランスクで25日、フィギュアスケートのチーム対抗戦「チャンネル・ワン杯」はジャンプフェスティバルを実施し、五輪金メダリスト、アンナ・シェルバコワ（17）のチームが勝利した。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T03:07+0900
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フィギュア・チャンネルワン杯2022
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「チャンネル・ワン杯」のジャンプフェスティバルには、シェルバコワの「赤いマシーン」（赤）とマルク・コンドラチュク（18）がキャプテンを務める「先んじる者らの時」（青）の2チームが参加した。ジャンプフェスティバルには、「赤い車」チームから、シングル選手のシェルバコワ、ソフィア・アカチエワ（14）、マカール・イグナトフ（21）、ミハイル・コリャダ（27）などが出場、「先んじる者らの時」チームからは、シングル選手のコンドラチュク、カミラ・ワリエワ（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ（25）、マイア・フロミフ（15）などが出場した。「チャンネル・ワン杯」の初日25日にはジャンプフェスティバルが実施され、26日と27日にはショートプログラム（SP）とフリースケーティング（FS）が行われる。
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フィギュア「チャンネル・ワン杯」 シェルバコワのチームが勝利 25日ジャンプフェスティバル
ロシア西部サランスクで25日、フィギュアスケートのチーム対抗戦「チャンネル・ワン杯」はジャンプフェスティバルを実施し、五輪金メダリスト、アンナ・シェルバコワ（17）のチームが勝利した。
「チャンネル・ワン杯」のジャンプフェスティバルには、シェルバコワの「赤いマシーン」（赤）とマルク・コンドラチュク（18）がキャプテンを務める「先んじる者らの時」（青）の2チームが参加した。
ジャンプフェスティバルには、「赤い車」チームから、シングル選手のシェルバコワ、ソフィア・アカチエワ（14）、マカール・イグナトフ（21）、ミハイル・コリャダ（27）などが出場、「先んじる者らの時」チームからは、シングル選手のコンドラチュク、カミラ・ワリエワ（15）、エリザベータ・トゥクタミシェワ（25）、マイア・フロミフ（15）などが出場した。
「チャンネル・ワン杯」の初日25日にはジャンプフェスティバルが実施され、26日と27日にはショートプログラム（SP）とフリースケーティング（FS）が行われる。