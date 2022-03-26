日本
https://jp.sputniknews.com/20220326/10461937.html
アラブ連合軍　フーシ派反乱軍の無力化作戦を開始
アラブ連合軍　フーシ派反乱軍の無力化作戦を開始
サウジアラビア主導のアラブ連合軍は、サウジの石油製品供給施設がイエメンのフーシ派反乱軍によって攻撃されたことについて、この反乱軍を無力化する作戦を開始すると発表した。サウジアラビア国営テレビ局「アルエクバリヤ」が、アラブ連合軍の声明を引用して報じた。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T17:03+0900
2022-03-26T17:03+0900
サウジアラビア
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/10461991_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_a095ae6903abb92a3fe6b7228d01ced7.jpg
その声明では、連合軍の目的は「世界のエネルギー源を守り、サプライチェーンを確保すること」と述べられている。これよりも前、サウジエネルギー省は同国ジッダ北部にある石油製品供給施設と発電所がロケット弾で攻撃されたことを確認した。また、イエメンのフーシ派反乱軍は、25日にサウジ領内のエネルギー施設を攻撃したと発表した。
https://jp.sputniknews.com/20220214/f-22uae-10164292.html
サウジアラビア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/10461991_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_67a29c9d3cdf36b8007b4f787f906bd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
サウジアラビア, 軍事

アラブ連合軍　フーシ派反乱軍の無力化作戦を開始

2022年3月26日, 17:03
© REUTERS / Essam Al SudaniНефтяное месторождение в Ираке
Нефтяное месторождение в Ираке - Sputnik 日本, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Essam Al Sudani
サウジアラビア主導のアラブ連合軍は、サウジの石油製品供給施設がイエメンのフーシ派反乱軍によって攻撃されたことについて、この反乱軍を無力化する作戦を開始すると発表した。サウジアラビア国営テレビ局「アルエクバリヤ」が、アラブ連合軍の声明を引用して報じた。
その声明では、連合軍の目的は「世界のエネルギー源を守り、サプライチェーンを確保すること」と述べられている。
米国のF-22戦闘機、UAEに派遣　フーシ派の攻撃受け - Sputnik 日本, 1920, 14.02.2022
米国のF-22戦闘機、UAEに派遣　フーシ派の攻撃受け
2月14日, 06:15
これよりも前、サウジエネルギー省は同国ジッダ北部にある石油製品供給施設と発電所がロケット弾で攻撃されたことを確認した。また、イエメンのフーシ派反乱軍は、25日にサウジ領内のエネルギー施設を攻撃したと発表した。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала