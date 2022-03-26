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日本のフィギュアスケート選手 宮原知子が現役引退を発表
日本のフィギュアスケート選手 宮原知子が現役引退を発表
日本の女子フィギュアスケーター宮原知子選手（24）が26日、（ロシア連邦での運用が禁止されている）インスタグラムで現役引退を発表した。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T17:45+0900
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宮原は2015年の世界選手権で銀メダル、2018年の世界選手権で銅メダルを獲得し、2016年に四大陸選手権を優勝。グランプリファイナルで銀メダルを2度（2015年、2016年）獲得、全日本フィギュアスケート選手権で4連覇（2014〜2017年）を達成した。
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日本のフィギュアスケート選手 宮原知子が現役引退を発表
日本の女子フィギュアスケーター宮原知子選手（24）が26日、（ロシア連邦での運用が禁止されている）インスタグラムで現役引退を発表した。
宮原は2015年の世界選手権で銀メダル、2018年の世界選手権で銅メダルを獲得し、2016年に四大陸選手権を優勝。グランプリファイナルで銀メダルを2度（2015年、2016年）獲得、全日本フィギュアスケート選手権で4連覇（2014〜2017年）を達成した。