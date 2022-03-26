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- Sputnik 日本, 1920, 22.03.2022
フィギュア世界選手権2022
フィギュアスケート世界選手権2022は3月23日から27日、仏モンペリエで開催される。男子の羽生結弦選手（27）は怪我で棄権を明らかにしており、その第一補欠だった三浦佳生選手（16）が出場できなかったため、さらに第二補欠だった友野一希選手の出場が決まった。ウクライナでのロシア特殊作戦の開始でロシア、ベラルーシの代表団の出場が禁じられたため、今回の大会は昨年度の女子シングル、ペア、ダンスのチャンピオン不在で行われる。ロシア人選手らは世界選手権と同時開催のロシアで開催のチャンネルワン杯に出場。
https://jp.sputniknews.com/20220326/10462080.html
日本のフィギュアスケート選手　宮原知子が現役引退を発表
日本のフィギュアスケート選手　宮原知子が現役引退を発表
日本の女子フィギュアスケーター宮原知子選手（24）が26日、（ロシア連邦での運用が禁止されている）インスタグラムで現役引退を発表した。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T17:45+0900
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フィギュア世界選手権2022
フィギュアスケート
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宮原は2015年の世界選手権で銀メダル、2018年の世界選手権で銅メダルを獲得し、2016年に四大陸選手権を優勝。グランプリファイナルで銀メダルを2度（2015年、2016年）獲得、全日本フィギュアスケート選手権で4連覇（2014〜2017年）を達成した。
https://jp.sputniknews.com/20220326/10459761.html
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日本のフィギュアスケート選手　宮原知子が現役引退を発表

2022年3月26日, 17:45
© Sputnik / Olga Benar / フォトバンクに移行宮原知子
宮原知子 - Sputnik 日本, 1920, 26.03.2022
© Sputnik / Olga Benar
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日本の女子フィギュアスケーター宮原知子選手（24）が26日、（ロシア連邦での運用が禁止されている）インスタグラムで現役引退を発表した。
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа - Sputnik 日本, 1920, 26.03.2022
フィギュア世界選手権2022
フィギュア世界選手権、日本の坂本花織選手が優勝　日本女子は8年ぶり
08:01
宮原は2015年の世界選手権で銀メダル、2018年の世界選手権で銅メダルを獲得し、2016年に四大陸選手権を優勝。グランプリファイナルで銀メダルを2度（2015年、2016年）獲得、全日本フィギュアスケート選手権で4連覇（2014〜2017年）を達成した。
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