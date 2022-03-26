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日本 岸田首相とエマニュエル駐日米大使が平和公園を訪問
日本 岸田首相とエマニュエル駐日米大使が平和公園を訪問
日本の岸田文雄首相と米国のエマニュエル駐日大使が26日、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆資料館を見学した。NHKが報じている。 2022年3月26日, Sputnik 日本
2022-03-26T17:57+0900
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日米関係
広島
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駐日大使に着任したばかりのエマニュエル氏は、広島を早期に訪問することを望んでいた。毎日新聞によると、2月26日に岸田首相とともに訪問する予定だったが、ウクライナ情勢が激化したため、訪問を延期していた。平和記念公園には2016年にオバマ米大統領（当時）が現職の米大統領として初めて訪問した。エマニュエル氏は当時、オバマ氏政権で大統領補佐官を務めていた人物。
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日本 岸田首相とエマニュエル駐日米大使が平和公園を訪問
日本の岸田文雄首相と米国のエマニュエル駐日大使が26日、広島市の平和記念公園を訪れ、原爆資料館を見学した。NHKが報じている。
駐日大使に着任したばかりのエマニュエル氏は、広島
を早期に訪問することを望んでいた。毎日新聞によると、2月26日に岸田首相とともに訪問する予定だったが、ウクライナ情勢が激化したため、訪問
を延期していた。
平和記念公園には2016年にオバマ米大統領（当時）が現職の米大統領として初めて訪問した。エマニュエル氏は当時、オバマ氏政権で大統領補佐官を務めていた人物。