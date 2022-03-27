https://jp.sputniknews.com/20220327/10463456.html
F1サウジアラビアGPは中止せず ジェッダの石油施設攻撃
F1サウジアラビアGPは中止せず ジェッダの石油施設攻撃
25日、フーシ派がサウジアラビアのジェッダに位置する石油製品供給施設を攻撃した。しかし、F1サウジアラビアGPは予定どおり開催されることになった。F1がツイッターで発表した。 2022年3月27日, Sputnik 日本
2022-03-27T06:11+0900
2022-03-27T06:11+0900
2022-03-27T06:11+0900
スポーツ
f1
イエメン
サウジアラビア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/196/29/1962925_0:79:3000:1767_1920x0_80_0_0_3b8d18aabaed8a7ad1f549a2b5d7d1e7.jpg
イエメンのフーシ派は25日、ジェッダにあるサウジアラムコの石油製品供給施設を攻撃した。これによりタンク2基で火災が発生したがすでに鎮火し、負傷者や死傷者は出なかった。この石油施設はF1のレース場から19キロメートル先に位置する。F1サウジアラビアGPは27日に行われる予定。
イエメン
サウジアラビア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/196/29/1962925_270:0:2731:1846_1920x0_80_0_0_04787f0680f5575eda91fbbaf4f3582a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
スポーツ, f1, イエメン, サウジアラビア
F1サウジアラビアGPは中止せず ジェッダの石油施設攻撃
25日、フーシ派がサウジアラビアのジェッダに位置する石油製品供給施設を攻撃した。しかし、F1サウジアラビアGPは予定どおり開催されることになった。F1がツイッターで発表した。
イエメンのフーシ派は25日、ジェッダにあるサウジアラムコの石油製品供給施設を攻撃
した。これによりタンク2基で火災が発生したがすでに鎮火し、負傷者や死傷者は出なかった。この石油施設はF1のレース場から19キロメートル先に位置する。