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F1サウジアラビアGPは中止せず 　ジェッダの石油施設攻撃
F1サウジアラビアGPは中止せず 　ジェッダの石油施設攻撃
25日、フーシ派がサウジアラビアのジェッダに位置する石油製品供給施設を攻撃した。しかし、F1サウジアラビアGPは予定どおり開催されることになった。F1がツイッターで発表した。 2022年3月27日, Sputnik 日本
2022-03-27T06:11+0900
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イエメンのフーシ派は25日、ジェッダにあるサウジアラムコの石油製品供給施設を攻撃した。これによりタンク2基で火災が発生したがすでに鎮火し、負傷者や死傷者は出なかった。この石油施設はF1のレース場から19キロメートル先に位置する。F1サウジアラビアGPは27日に行われる予定。
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F1サウジアラビアGPは中止せず 　ジェッダの石油施設攻撃

2022年3月27日, 06:11
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F1 - Sputnik 日本, 1920, 27.03.2022
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25日、フーシ派がサウジアラビアのジェッダに位置する石油製品供給施設を攻撃した。しかし、F1サウジアラビアGPは予定どおり開催されることになった。F1がツイッターで発表した。
イエメンのフーシ派は25日、ジェッダにあるサウジアラムコの石油製品供給施設を攻撃した。これによりタンク2基で火災が発生したがすでに鎮火し、負傷者や死傷者は出なかった。この石油施設はF1のレース場から19キロメートル先に位置する。
F1サウジアラビアGPは27日に行われる予定。
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