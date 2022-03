https://jp.sputniknews.com/20220328/10470119.html

米アカデミー賞 「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞

米アカデミー賞 「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞

第94回米アカデミー賞の発表・授賞式が27日に行われ、日本の濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞した。 2022年3月28日, Sputnik 日本

2022-03-28T12:23+0900

2022-03-28T12:23+0900

2022-03-28T12:23+0900

国際

国内

文化

米国

オスカー・アカデミー賞

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/01/09/9915464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e67296adc108c8ccdeba504d41ace0ac.jpg

第94回アカデミー賞の発表・授賞式は米ABCテレビで放送されている。同部門では、「世界最悪の男」(ノルウェー)、「FLEE フリー」(デンマーク)、「Hand of God -神の手が触れた日」(イタリア)、「ブータン山の教室(原題Lunana: A Yak in the Classroom)」(ブータン)が最終ノミネートされていた。日本の映画が同部門で受賞したのは、「おくりびと」(2009年、滝田洋二郎監督)以来13年ぶり。「ドライブ・マイ・カー」はゴールデングローブ賞(非英語映画賞)およびカンヌ映画祭の脚本賞を受賞している。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220325/10445949.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国際, 国内, 文化, 米国, オスカー・アカデミー賞