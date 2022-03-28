https://jp.sputniknews.com/20220328/10478307.html
国際原油価格が急落 上海のコロナ拡大で需要減の懸念
国際原油価格が急落 上海のコロナ拡大で需要減の懸念
28日、国際原油価格はコロナウイルスの感染拡大にあえぐ中国が厳格な抑制措置を導入とのニュースを受け、急落した。 2022年3月28日, Sputnik 日本
2022-03-28T22:00+0900
2022-03-28T22:00+0900
2022-03-28T22:00+0900
経済
石油
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/07/10120008_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_a6ac1c29e2e9e8ed6f5f00445a827d0a.jpg
ロンドンのICE先物取引所で5月物のブレント先物は日本時間20時33分までに5.82ドル（4.82％）下がり、1バレル114.83ドルとなった。ニューヨーク商品取引所（NYMEX）のWTI先物5月限価格は、同じ時刻に5.97ドル（5.24％）減の1バレルあたり107.93ドルの値を付けた。先週、1週間で、ブレントは約12％、WTIは10.5％の高騰していた。NHKの報道によると、上海市当局は金融街や工業団地がある市の東部を市民の集団検査のために3月28日から4日間閉鎖する。その後、西部の地区も4日間閉鎖される。専門家らは、中国のエネルギー需要が検疫の制限によって弱まることを懸念している。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/07/10120008_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_272a54fe3a80a56438b0ae2046197cee.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
経済, 石油
国際原油価格が急落 上海のコロナ拡大で需要減の懸念
28日、国際原油価格はコロナウイルスの感染拡大にあえぐ中国が厳格な抑制措置を導入とのニュースを受け、急落した。
ロンドンのICE先物取引所で5月物のブレント先物は日本時間20時33分までに5.82ドル（4.82％）下がり、1バレル114.83ドルとなった。
ニューヨーク商品取引所（NYMEX）のWTI先物5月限価格は、同じ時刻に5.97ドル（5.24％）減の1バレルあたり107.93ドルの値を付けた。
先週、1週間で、ブレントは約12％、WTIは10.5％の高騰していた。
NHKの報道
によると、上海市当局は金融街や工業団地がある市の東部を市民の集団検査のために3月28日から4日間閉鎖する。その後、西部の地区も4日間閉鎖される。専門家らは、中国のエネルギー需要が検疫の制限によって弱まることを懸念している。